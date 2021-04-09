طرح برومو “الاختيار 2”.. أعمال بطولية لرجال الأمن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: طرح رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتج تامر مرسي “البرومو” الرسمي لمسلسل “الاختيار 2″، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، ومن المُقرر أن ينافس خلال السباق الرمضاني.

وتضمن الفيديو مشاهد مفعمة بالإثارة والتشويق، والانفجارات والحروب، كما ظهر مشهد من فض اعتصام رابعة العدوية، وأيضاً تكرار اسم الشهيد منسي بطل الجزء الأول أكثر من مرة.

“الاختيار 2” سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك فيه إياد نصار وأسماء أبو اليزيد، وعدد كبير من الفنانين.

ويناقش العمل بطولة جديدة لرجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، وذلك بعد نجاح الجزء الأول، الذي عرض قصة البطل الشهيد أحمد المنسي في الجيش المصري، وقام ببطولته أمير كرارة وسارة عادل وأحمد فؤاد سليم وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجي.