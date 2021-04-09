نجمة مسلسل The Crown تعلن مثليّتها بفستان زفاف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: وصفت إيما كورين (25 عاماً) نفسها بـالـ”عروس المثلية” في أحدث مجموعة صور نشرتها عبر حسابها في إنستغرام. وشاركت الممثلة التي اشتهرت بدور الأميرة ديانا في مسلسل The Crown الذي يبثّ عبر نتفليكس بصورة لها وهي ترتدي فستان زفاف يوم الأربعاء معلّقةً: “عروستكم المثلية المفضلة”.

وعرفت النجمة نجاحات كبيرة في الآونة الأخيرة وقد ورد الشهر الماضي أنها حصلت على دور السيدة تشاتيرلي في فيلم “3000 صورة” المقتبس عن الرواية الكلاسيكية، بحسب موقع “الميرور” البريطاني.

وسيتبع الفيلم حياة السيدة تشاتيرلي التعيسة التي لم تعد تحب زوجها البارون كليفورد تشاتيرلي، المتحدر من الطبقة المخملية.

وسيكون الدور أحد أول أدوار إيما السينمائية الكبيرة بعد نجاحها في The Crown، والذي شهد مؤخراً فوزها بجائزة “غولدن غلوب” وجائزة “اختيار النقاد” لعملها الذي يصور رحلة ديانا سبنسر من مراهقة إلى أميرة ويلز.