حفل "غير مسبوق" لأسطورة الأوبرا بوتشيلي بالعلا السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا التينور الإيطالي، أندريا بوتشيلي، الخميس، حفل غير مسبوق في موقع الحِجر الأثري (مدائن صالح)، وهي مدينة تاريخية في الصحراء بمحافظة العلا بغرب السعودية.

وأوضح منظمو الحفل الذي عرضه التلفزيون إن "أسطورة الأوبرا" الذي غنى حتى الآن مرتين على الأقل في السعودية، كان "أول فنان في التاريخ يقدم حفلاً موسيقياً على أرض موقع الحِجر

وقدم بوتشيلي الحفل يرافقه أفراد عائلته في الموقع المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وهي منطقة بقيت معزولة لمدة طويلة وتعتبر متحفاً في الهواء الطلق.

وأدى أغنية ليونارد كوهين "هللويا" في دويتو مع ابنته الصغيرة فيرجينيا أمام جمهور أفاد المنظمون إنه اقتصر على أقل من 300 شخص، بسبب جائحة "كوفيد-19".

ويعود تاريخ موقع العلا إلى قرون، ويضم مقابر وفنوناً نبطية منحوتة في صخور بلون الكراميل، ويُعتبر أبرز المعالم السياحية السعودية.