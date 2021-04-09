"ولكام تو أميركا" ألبوم برنس الجديد يصدر في يوليو

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باريس: من المقرر أن يصدر في 30 تموز/يوليو المقبل ألبوم غير منشور سابقاً للمغني برنس بعد خمس سنوات على وفاته، ويحمل عنوان "ولكام تو أميركا" ، على ما أعلنت الخميس "ليغاسي ريكوردينغز" التابعة لشركة "سوني".

وبدأ الخميس عبر المنصات التدفقية بث الأغنية التي يحمل الألبوم عنوانها، وفيها يقول برنس بطريقة محكية ومغنّاة إن الولايات المتخدة "أرض الحرية (ولكنها أيضاً) أرض للعبيد".

ويعود تاريخ الألبوم إلى العام 2010 ، وهو مأخوذ من محفوظات استديو التسجيل الخاص بالمغني الراحل الذي كان يلقّب "كيد اوف مينيابوليس" ("فتى مينيابوليس").

ويحوي الاستديو مجموعة من الأغنيات التجريبية والألبومات المنجزة وغير المنجزة، والتسجيلات الحية وسوى ذلك. وفي تصريحاته للصحافة، أحاط برنس أسطورة كنوزه المخفية بالكتمان خلال حياته، قبل وفاته في 21 نيسان/أبريل 2016 عن عمر يناهز 57 عاماً.

وقال لمجلة "رولينغ ستون" عام 2014 "لم أدرج دائماً أفضل الأغنية في الألبومات. ثمة أغنيات في الاستديو لم يسمع بها أحد (...) والكثير من الأشياء المسجلة خلال مراحل مختلفة".

وأوضح رئيس قسم التراث الموسيقي في "سوني" كريستوف لانغري لوكالة فرانس برس أن "ما من أحد يعرف ما في الاستديو لأن الجهة المكلفة لم تنه الجرد. وما نعرفه هو إنتاجية برنس، إذ عاش في استوديو التسجيل الخاص به، وقضى نصف لياليه في التأليف، ومثل جيمي هندريكس سجل كل ما كان يفعله".

وفي العامين المنصرمين، أعادت شركة "وورنر" إصدار ألبوميه المهمين "1999" و"ساين أوف ذي تايمز".

وتعرض شبكة "سي بي إس" الأميركية الأحد حصرياً ضمن برنامج "60 مينتس" مضمون الألبوم الجديد "ويلكام تو أميركا" الذي يضم 12 أغنية.

وسعياً إلى تشويق الجمهور وإعطاء فكرة عن مضمون الألبوم، نشرت "ليغاسي ريكوردينغز" تصريحات أدلى بها المغني الراحل عام 2010 وقال فيها إن "العالم يتوتر بسبب المعلومات الخاطئة. رؤية جورج أورويل للمستقبل هنا. نحن مدينون لأنفسنا بالبقاء صامدين في إيماننا بالأوقات الصعبة التي تنتظرنا ".

وتشمل النسخة الفاخرة، إضافة إلى الألبوم، حفلة موسيقية كاملة لبرنس لم تنشر من قبل، برفقة فرقته الشهيرة "نيو باور جينيريشن"، أحياها في لوس أنجليس في 28 نيسان/أبريل 2011.

وبعد فترة وجيزة من إنجازه هذا الألبوم غير المعروف، شرع برنس في جولة تحمل اسمه "ويلكام تو أميركا".