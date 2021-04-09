شكرا لقرائتكم خبر عن منصة Watch it تعرض 17 مسلسلاً متنوعًا لكبار النجوم فى رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد منصة watch it الرائدة فى مجال المحتوى الدرامى والترفيهى الرقمى على مستوى مصر والشرق الأوسط، لموسم دراما رمضان، الذى تفصلنا عليه أيام قليلة، حيث تجهز المنصة لمشتركيها مجموعة رائعة من الأعمال الدرامية الحصرية لكبار النجوم والنجمات حيث تعرض المنصة 17 مسلسلاً من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية التي تقدمها هذا العام لإرضاء كل الأذواق من خلال أعمال متنوعة تشمل كل ألوان الدراما، ما بين الوطنى والاجتماعي والأكشن والشعبى وكذلك الصعيدي.



watch it

وأتاحت منصة watch it للجمهور والمشتركين، عرضا جديدا بدءا من شهر مارس الماضى، بأن يكون الاشتراك لمدة 3 شهور وذلك بـ 120 جنيهًا فقط، ليستطيع المشتركون مشاهدة أهم أعمال النجوم والنجمات والمسلسلات طوال الثلاثة أشهر بما فيهم شهر رمضان، وذلك بمبلغ زهيد.

وتضم قائمة مسلسلات watch it في رمضان، "الاختيار 2" الذى يعد أكثر الأعمال المرتقبة من قبل الجمهور، بعدما حقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا على كل المستويات في شهر رمضان الماضى، والجزء الثانى من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وإياد نصار، وبشرى، وانجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد وعدد من ضيوف الشرف.



الاختيار 2

ومسلسل "نسل الأغراب" يعد من أهم الأعمال المنتظر عرضها في شهر رمضان المقبل، خاصة أنه يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدراما ويعتمد على الدراما الصعيدية، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى، أما مسلسل "ضل راجل" ينافس به النجم ياسر جلال للعام الخامس على التوالي في الدراما الرمضانية، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته، نور، ومحمود عبد المغني، ونيرمين الفقي.



نسل الاغراب



ضل راجل

ويعيد مسلسل "نجيب زاهى زركش" النجم الكبير يحيى الفخرانى للدراما الرمضانية بعد غياب عامين، وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى، ومسلسل "النمر" يعود به النجم محمد إمام إلى المنافسات الرمضانية بعد غيابه العام الماضى، وهو تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، أما مسلسل "موسى" يدخل به النجم محمد رمضان السباق الرمضانى معتمداً على الدراما الصعيدية في فترة الأربعينات، وهو تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.



نجيب زاهى زركش



النمر



موسى

"هجمة مرتدة" دراما وطنية من ملفات المخابرات العامة المصرية، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، وهند صبري، وأيضاً مسلسل "القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على وبطولة طارق لطفى، وخالد الصاوى، وفتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوى، وتدور أحداثه حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، ومسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.



هجمة مرتدة



القاهرة كابول



اللى مالوش كبير

ومسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد وبطولة نيللى كريم، لقاء الخميسى، محمد فراج، ومسلسل "حرب أهلية" تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة يسرا، وباسل خياط، ومسلسل "وكل ما نفترق" تأليف أحمد وائل وإشراف على الكتابة محمد أمين راضى وإخراج كريم العدل وبطولة ريهام حجاج، ومسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وتأليف وإخراج تامر محسن.



ضد الكسر



وكل ما نفترق



لعبة نيوتن

مسلسل "كوفيد 25" من 15 حلقة، تأليف انجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسنى، أيتن عامر، ومسلسل "بين السما والأرض" من 15 حلقة، والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل، وبطولة هانى سلامة، ومسلسل "أحسن أب" من 15 حلقة، تأليف أحمد محيى ومحمد محمدي وإخراج معتز التوني وبطولة على ربيع، ومسلسل "عالم موازى" من 15 حلقة تأليف هشام جمال، وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال بطولة دنيا سمير غانم.



احسن اب



بين السما والارض



عالم موازى