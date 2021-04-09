شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى: العندليب وتامر حسنى نجحا فى الغناء والتمثيل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد النجم صابر الرباعى في حلقة برنامج "سهرانين" الذى يعرض على أون، على سؤال الفنان أمير كرارة عن النجم الذى حقق المعادلة الصعبة بين النجاح كمطرب وممثل في نفس الوقت في نجوم زمان والوقت الحالي وقال، إن العندليب عبد الحليم حافظ حقق هذه المعادلة حيث كان إحساسه بالتمثيل مثل إحساسه وهو يغنى على المسرح وآسر قلوب الناس ومن الناجحين في السينما والموسيقى.

وأضاف الرباعى: أما فى الوقت الحالي فيعتبر تامر حسنى عنده خفة ظل وإفيهات وناجح كمطرب وممثل محبوب وله جمهوره.

فى سياق آخر، أطلق صابر الرباعى فى بداية العام كليب جديدًا بعنوان "المعطف"، والأغنية من كلمات كريم العراقى، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقى ميشال فاضل وإشراف عام خالد أبو منذر، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وتم تصوير كليب "المعطف" فى بيروت، حيث استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام استخدمت فيها.