شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى: إصابة النجم خالد النبوى بفيروس كورونا وحالته فى تحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الكاتبة فريدة الشوباشى، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، الجمهور على الحالة الصحية للنجم خالد النبوي، حيث قالت لـ"الخليج 365" إن النجم أصيب بفيروس كورونا وأنه محجوز في أحد المستشفيات وحالته الصحية فى تحسن مستمر.

وكشفت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، عن تعرض النجم الكبير لوعكة صحية، دون إبداء تفاصيل عن مرضه، حيث كتبت على حسابها الشخصى بـ"فيس بوك": "خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعو له".

وتمنى عدد من الفنانين والمشاهير الشفاء العاجل للنجم الكبير، حيث كتب الفنان عمرو محمود ياسين على حسابه بـ"فيس بوك": "ألف سلامة على النجم الكبير خالد النبوى، ربنا يقومك بالسلامة يا غالى"، بينما غرد الإعلامى أحمد شوبير، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً: "خالص التمنيات بالشفاء العاجل للفنان الكبير وصديقى العزيز خالد النبوى".

يشار إلى أن النجم خالد النبوى، خطف الأنظار فى الفيلم القصير الذى قدمه خلال احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية، والذى يحمل عنوان "تعالوا مصر"، وهو العمل الذى تم تصويره فيما يقرب من 10 مواقع أثرية هامة بمصر منهم سقارة وهرم زوسر وقصر البارون والجامع الأزهر.