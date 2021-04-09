شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أرملة الفنان الراحل السيد راضى والجنازة بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة الممثلين، وفاة السيدة منال أرملة الفنان الراحل السيد راضى حيث كتب على حسابه بموقع "فيس بوك": "الدوام لله.. الحاجة منال زوجة بابا السيد راضي.. الصلاة والعزاء مدينة نصر.. مدافن الأسرة.



منير مكرم

يذكر أن السيد راضى يوم 10 أبريل 2009 عن عمر يناهز 74 عاماً، بعد تعرضه لأزمة صحية أثناء تصوير مسلسل (الحياة لونها بمبي)، نقل على أثرها إلى المستشفى، حيث أجريت له تحاليل طبية أثبتت وجود مياه على الرئة وبعض الأورام في جسده، وشيعت جنازته في نفس اليوم من مسجد مصطفى محمود،

وبدأ السيد راضى حياته الفنية في بداية الستينيات على خشبة المسرح، وفي عام 1966 بدأت علاقته بالسينما، قدم في مشواره أكثر من 90 عملا، كما أخرج قرابة 50 مسرحية، كما ألف أعمالا بين السينما والتليفزيون، وأسس السيد راضي مسرح الطفل في مصر عام 1983، ، كما أسس أيضا مسرح الطفل الفلسطيني.