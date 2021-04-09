بعد “ولاد العم”.. يارا تغني تتر هذا المسلسل المصري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: اتّفقة النجمة اللبنانية يارا مع الجهة المنتجة لمسلسل “كل بالحب”، بطولة النجمة المصرية زينة على غناء تتر المسلسل الذي يعرض في السباق الرمضاني المرتقب.

وأغنية التتر كتبها أيمن بهجت قمر، ولحنها عزيز الشافعي، وتولى توزيعها موسيقيًا أحمد عادل وسيتم طرحها قريبًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وكانت يارا قد طرحت منذ أيام شارة المسلسل المغربي “ولاد العم” المُقرر عرضه في شهر رمضان عبر شاشة MBC 5 وعبر إحدى المنصات. والأغنية باللهجة المغربية تحمل عنوان “آه عالمكتوب”، من كلمات محمد المغربي، ألحان مهدي مزين، وتوزيع طارق لحجيلي ومادارا، وإشراف عصام حميش، وانتاج Cedarsart & Spectop.

يشار إلى أن مسلسل “كل بالحب”، بطولة الفنانة زينة، وصابرين، وهالة فاخر، ومصطفى درويش، ومحسن منصور، وريم البارودي، وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا.