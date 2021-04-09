يحيى الفخراني “أشهر عازب” في رمضان وأنوشكا بالشعر الرمادي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يعود النجم المصري يحيى الفخراني لجمهوره في دراما رمضان المرتقب من خلال مسلسل “نجيب زاهي زركش”، حيث يجسد شخصيةً جديدةً في الدراما، من خلال شخص ثري يحب أن يعيش الحياة التي يرغبها وفق ما يريد.

وحسبما كشف برومو المسلسل الذي طُرح عبر القناة العارضة ON، فإن نجيب يحب السهر ويحمل لقب “أشهر عازب” ويظل هكذا حتى يتزوج من “شفيقة” وهي على فراش المرض وتجسدها هالة فاخر، وبعد وفاتها يُصدم بواقع أن له أولاد وعليه أن يتحمل المسؤولية تجاههم.

وفي البرومو الدعائي للعمل يقول يحيى الفخراني: “أنا اللي باع عمره علشان يشتري حريته”، فهو شخص مستهتر يحب السهر والنساء ولا يهتم بأي شيء في حياته.

وعندما تزوج “نجيب زاهي زركش” الذي ظهر وهو يعيش في قصر فخم ومشهور في مصر تناولت الصحافة خبر زواجه.

وتظهر الفنانة المصرية أنوشكا في المسلسل من خلال نيولوك جديد عليها تماماً، فقد استعانت بالشعر الرمادي القصير ما جذب أنظار الجمهور للحديث عنها من خلال التعليقات.

وعندما تموت زوجة “نجيب”، يظهر وهو يحلم بها في كل مكان، كما يضطر لتحمل مسؤولية شباب وهو ما سيضعه في مواقف مختلفة.

مسلسل “نجيب زاهي زركش” يشارك في بطولته: يحيى الفخراني، هالة فاخر، أنوشكا، شيرين، كريم عفيفي، رامز أمير وإسلام إبراهيم، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج شادي الفخراني.