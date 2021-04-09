صابر الرباعي: عبد الحليم حافظ وتامر حسني حققا معادلة النجاح الصعبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: عبّر النجم التونسي صابر الرباعي عن إعجابه الكبير بالأعمال الفنية التي يقدّمها النجم المصري تامر حسني في الغناء والتمثيل.

وأكد صابر الرباعي أن تامر حسني هو النجم العربي الوحيد بين فناني الجيل الحالي، الذي استطاع أن يحقق معادلة النجاح الصعبة بين الغناء والتمثيل، ومن الجيل القديم كان الفنان عبد الحليم حافظ هو الوحيد الذي حقق هذه المعادلة.

وجاء كلام صابر الرباعي عن تامر حسني خلال حلوله ضيفًا على برنامج “سهرانين” الذي يقدّمه الفنان المصري أمير كرارة على شاشة ON المصرية.

وقد لاقى تصريح صابر الرباعي عن نجم الجيل تفاعلًا كبيرًا من الجمهور داخل الاستوديو، ونوّه أمير كرارة على الجماهيرية الواسعة التي يحظى بها تامر حسني في مصر والوطن العربي والعالم.