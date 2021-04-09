تامر حسني إضافة كبيرة لـ”نسل الأغراب”.. محمد سامي: “مفاجآت كثيرة بانتظار الجمهور”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: ينتظر الجمهور المصري والعربي بفارغ الصبر طرح تتر مسلسل “نسل الأغراب” الذي يقدّمه النجم المصري تامر حسني بصوته، ليرافق من خلاله بطلي المسلسل أحمد السقا وأمير كرارة في أحداث العمل طيلة شهر رمضان المبارك.

وتحدّث محمد سامي، مؤلف ومخرج مسلسل “نسل الأغراب” عن كواليس تسجيل الشارة والرباعيات التي انتهى تامر حسني من تسجيلها لتكون ضمن أحداث المسلسل، وقال أن الأغنيات ستشكّل مفاجأة كبيرة للجمهور، وأن غناء تامر لهذه الأغنيات يشكل إضافة كبيرة للمسلسل.

وقال محمد سامي أن لتامر حسني الفضل الأكبر عليه حيث كان أوّل من اكتشفه وأعطاه “فرصة العمر” بحسب تعبيره في مسلسل “آدم” منذ سنوات. وأضاف سامي أن تامر حسني بذل مجهودًا كبيرًا في تنفيذ أغنيات مسلسل “نسل الأغراب”، ولم يترك الاستوديو منذ أيام لينتهي من تسجيلها حيث أشرف بنفسه على كل تفاصيل الأغنيات لتخرج بأبهى حلّة للجمهور.

كما كشف محمد سامي عن مفاجأة مدويّة بشأن الإتفاق مع تامر حسني حول تقديم أغنيات مسلسل “نسل الأغراب”، مشيرًا إلى أن تامر باشر بتسجيل الأغنيات على مبدأ الصداقة الكبيرة التي تجمعهما من جهة وصداقته مع الفنان أحمد السقا من جهة أخرى، ونوّه إلى أنه لم يتم الحديث حتى الآن عن الأجر الذي سيتقاداه تامر مقابل غناء التتر والرباعيات وهو ما اعتبره “شياكة فظيعة” من نجم الجيل.

وانتهى النجم تامر حسني من تسجيل أغنية تتر مسلسل “نسل الأغراب” للنجمين أمير كراره وأحمد السقا وتأليف وإخراج محمد سامي والمقرر عرضه حصرياً على قناة ON في شهر رمضان المقبل، والأغنية من كلمات سارة سعيد ولحن هيثم نبيل وتوزيع فهد.

ويقدم هيثم نبيل أكثر من أغنية من كلماته وألحانه خلال الأحداث، فيما يغنى تامر حسنى أغنيتين من كلمات كريم سامى، وأغنية من كلمات سارة سعيد بجانب أغنية التتر، فيما يتولى الموزع محمد العشى توزيع الأغاني المقدمة خلال الأحداث (الرباعيات).

مسلسل “نسل الأغراب” تأليف محمد سامى إخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرار، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.