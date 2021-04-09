شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة عبر "انستجرام".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة دينا فؤاد الأنظار، بإطلالة جديدة، وصفها الجمهور بأنها ساحرة وجذابة، حيث أطلت عبر صفحتها الرسمية على موقع "انستجرام" فى"سيشن" جديد ومختلف عن جميع إطلالتها السابقة، ما أثار اعجاب جمهورها فى الوطن العربى، وانهالت التعليقات والاشادات، إذ أثنى الجمهور على الملابس الراقية، والاكسسوارات، والطلة المبهجة للنجمة دينا فؤاد.

من جهة أخرى، تنتظر دينا فؤاد عرض مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز، على فضائية الـ cbc، فى شهر رمضان المقبل، حيث تراهن على نجاح شخصية "قدرية" والتى تجسدها فى المسلسل وتقدمها بشكل جذاب ومختلف سواء على مستوى الأداء أو "اللوك".

وتعد شخصية "قدرية" من الشخصيات الجديدة، حيث تتمرد فى مسلسل "اللى مالوش كبير" على جميع الشخصيات التى قدمتها، وتظهر فى صورة فتاة بنت بلد تتميز بـ "الجدعنة" وبأخلاق "بنات البلد الجدعات"، وتواجه منعطفات درامية فى حياتها، حيث تحمل شخصية "قدرية" الكثير من التفاصيل داخل الأحداث، وتعتبر محرك محورى لأحداث العمل الذى يدور فى إطار اجتماعى، فمن انطلاق تأثير دورها تتوالى الأحداث بشكل درامى شيق.

وكانت إحدى المجلات العربية قد احتفت بالنجاح الكبير الذى حققته وجه القمر دينا فؤاد، مؤخرا، عبر مسلسلها "جمال الحريم" والذى أحدث ضجة كبيرة فى مصر والوطن العربى، وأفردت المجلة على صفحاتها حوار مطولا أجرته مع وجه القمر للحديث عن التجربة، وأيضا عن مشاركتها فى مسلسل "اللى مالوش كبير" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتصدرت وجه القمر غلاف المجلة.

ويشارك فى مسلسل "اللى مالوش كبير" النجوم أحمد العوضى وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ومدير تصوير أحمد زيتون.











النجمة دينا فؤاد (6)







