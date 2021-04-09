شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى يقدم نصيحة لمحامى جورج فلويد بعد محاكمة قاتله.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بنجامين كرامب، محامي عائلة جورج فلويد الأمريكي ذى الأصول الأفريقية، الذي قتلته الشرطة الأمريكية في مايو الماضى، عن أن النجم العالمي جورج كلونى، أرسل له بريدًا إلكترونيًا أثناء مشاهدته لمحاكمة ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين، المتورط فى جريمة القتل، والذى حكم عليه بها بالسجن لمدة عامين.

وظهر كرامب، بأحد البرامج التليفزيونية، قائلاً إن "جورج كلوني يرسل له بريدًا إلكترونيًا من وقت لآخر، لأن الممثل البالغ من العمر 59 عامًا، مهتم بمسائل العدالة الاجتماعية، ويريد لأطفاله العيش في عالم أفضل"، وفقا لموقع et.

وقال كرامب، إن كلوني كان لديه اقتراح حول كيفية الرد على اقتراح محامي دفاع شوفين بأن المخدرات تسببت في وفاة "فلويد" في مايو 2020 بدلاً من ركوع شوفين على رقبته لمدة 9 دقائق و 29 ثانية.

وكشف عن رسالة كلونى، التي قال بها، "المحامي كرامب، يجب أن تخبرهم إذا كان ديريك شوفين يشعر بالثقة في ذلك، يجب أن يتطوع أثناء قضيته، لينزل على الأرض في قاعة المحكمة، ويسمح لشخص ما بالحضور ووضع ركبته فوق رقبته لمدة 9 دقائق و29 ثانية ويكون قادرًا على رؤية ما إذا كان بإمكانه البقاء على قيد الحياة"، فيما تواصلت ET مع جورج كلوني ، الذي أكد أنه أرسل بالفعل البريد الإلكتروني إلي محامي جورج فلويد.

وفي يونيو الماضي ، كتب كلوني مقالًا عن الاحتجاجات على مستوى البلاد في أعقاب وفاة فلويد المأساوية في مينيسوتا، نشرته صحيفة ذا ديلي بيست، وقال به: "كم مرة رأينا أشخاصًا ملونين على أيدي الشرطة؟" مضيفًا: "تامير رايس، فيلاندو كاستيل، لاكوان ماكدونالد. ليس هناك شك في أن جورج فلويد قد قُتل. شاهدنا أنه أخذ أنفاسه الأخيرة على يد أربعة ضباط شرطة. والآن نرى رد فعل آخر للمعاملة القاسية المنهجية لجزء من مواطنينا كما رأينا في أعوام 1968 و1992 و2014 ".