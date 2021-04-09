شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان يحصل على لقاح كورونا ويستعين بشخصيته فى "X-Men" لدعوة الناس للتطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النجم الأسترالى هيو جاكمان، على جرعة من لقاح كورونا، ونشر جاكمان صوره وهو يتلقى اللقاح على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، واستعان فى الصورة باستخدام إشارة شخصيته الشهيرة ولفيرين التي جسدها فى سلسلة أفلام "X-Men" الخيالية، ومازح جمهوره فى رسالة لتشجيعهم على تلقى اللقاح، حيث قال، "لا يمكن لقدرة ولفيرين العلاجية أن تنقذنى من كوفيد.. لكن اللقاح يمكنه ذلك.. احصلوا عليه".



هيو جاكمان على انستجرام

وفي وقت سابق، كشف النجم هيو جاكمان عن عشقه للكلاب حينما ظهر مؤخراً بصحبة كلبيه بصورة من داخل منزله، حيث اكتفى في تعليقه على الصورة التى نشرها بطل اكس مان عبر حسابه على موقع انستجرام بكتابة أسماء كلبيه، وهما دالي واليجرا، وكأنه يحاول تعريف متابعيه البالغ عددهم نحو 30 مليون على انستجرام فقط بهما.



بعد التطعيم من كورونا



يحصل على التطعيم

وتأتى صورة هيو جاكمان بعدما رصدت عدسات المصورين بموقع جاست جيرد النجم العالمى هيو جاكمان وزوجته ديبورا لى فورنيس، وهما يتحديان درجات الحرارة المنخفضة والثلوج أثناء خروجهما وسط العاصفة الثلجية فى مدينة نيويورك ، حيث شوهد الزوجان يخرجان منفصلين للقيام ببعض المهمات في جميع أنحاء المدينة خلال العاصفة الثلجية.

وكان الممثل العالمي هيو جاكمان احتفل بالذكرى الـ65 لميلاد زوجته ديبورا لي فورنيس، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة تجمعه بزوجته خلال الاحتفال بعيد ميلادها ، موجها لها رسالة رومانسية فى هذه المناسبة العائلية، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين معجبيه.