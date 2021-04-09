شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى يودع بلاتوة "نجيب زاهى زركش" فى أول يومين برمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يودع النجم يحيى الفخرانى بلاتوة مسلسلة "نجيب زاهى زركش"، بعد أول يومين من الشهر الكريم، حيث يواصل التصوير بشكل يومى فى ديكور فيلا، وهو الديكور الرئيسي للعمل، ويدخل العمل غرف المونتاج والمكساج بعدها، للبدء فى مونناج ال5 حلقات الأولى وتسليمها للجهة المنتجة للمسلسل.

وأعلنت قناة dmc بعرض مسلسل "نجيب زاهى زركش" على شاشتها في شهر رمضان المقبل، حيث طرحت القناة البرومو الأول للعمل الذى يعرض بالتزامن على قناة ON أيضاً في شهر رمضان.

مسلسل "نجيب زاهى زركش"، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

ويعود يحيى الفخرانى بمسلسل "نجيب زاهى زركش" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بالحجم العائلى" عام 2018، حيث انشغل على مدار العامين الماضيين بعرض مسرحيته "الملك لير" فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.