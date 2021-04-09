شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها بصورة من الطفولة: أحن كائن على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة ريهام عبد الغفور، على تهنئة شقيقتها ريم، بمناسبة عيد ميلادها، وشاركت ريهام مجموعة صور لها مع شقيقتها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بينها صورة خلال فترة طفولتها، مصحوبة بتعليق: "أطيب وأحن كائن حي علي وجه الأرض.. أختي كل سنة وانتي طيبة حبيبتي".



تدوينة ريهام عبد الغفور



ريهام وشقيقتها ريم

وفى الإطار ذاته، فيما يتعلق بتدويناتها، المتعلقة بعائلتها، أعربت الفنانة ريهام عبد الغفور - فى وقت سابق - عن سعادتها لامتلاك والدها، حسابات على تطبيقات "فيس بوك" و"واتس آب"، مشيرة إلى أنها يمكنها الآن التعبير عن مدى حبها له فى العلن، قائلة: "مش دايمًا بقدر أقوله في وشه، عشان إحنا الاتنين بنتكسف ومش بتوع كلام، فالكتابة بتسهل عليّ الموقف".



ريهام بصورة في طفولتها



ريهام عبد الغفور وشقيقتها

وقالت ريهام عبد الغفور فى تدوينة عبر حسابها على موقع "فيس بوك": "أكتر حاجة مبسوطة بيها إن أبويا بقي بيعرف يستخدم الفيس بوك، الواتس اب، عشان دى فرصتى إني أعبرله وأكتب له في السر وفي العلن إني بحبه أكتر من أى حد أو أى حاجة في الكون، وطبعًا مش دايمًا بقدر أقوله في وشه، عشان إحنا الاتنين بنتكسف ومش بتوع كلام، فالكتابة بتسهل عليا الموقف، لو فضلت أقوله وأكتب له كل دقيقة طول حياتى، أنا بحبك وبحترمك وممتنة لربنا أوى إنه إدانى أب بالعظمة دي برضه مش حيكفى".

وفى سياق آخر، كانت النجمة ريهام عبد الغفور، استعادت ذكريات بدايتها الفنية في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، ونشرت مجموعة صور من لقطات شخصيتها في المسلسل الذى أذيع لأول مرة عام 2001 أى منذ 20 عامًا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "لما كنا صغيرين.. بالمناسبة، الشيخوخة صعبة وأنا أكرهها"، لتلقى تفاعل كبير من قبل متابعيها، والذين أكدوا على جمالها في كل مراحلها، ومن بين هذه التعليقات، قال أحد متابعيها: "قمر فى كل الأوقات"، وأضاف آخر: "كل ما تكبر تحلى"، وشارك آخر بتعليقه: "أنتي جميلة طول الوقت".