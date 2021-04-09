شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو مدججة بالسلاح فى صورة من كواليس الموسم الجديد لمسلسل La Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الموسم الجديد من مسلسل La Casa De Papel سيشهد اشتباكات شرسة بين قوات الشرطة الإسبانية، وطاقم البروفيسور، وهو ما ظهر فى صورة للنجمة العالمية أورسولا كوربيرو، صاحبة شخصية "طوكيو" في المسلسل، التي نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام.

وظهرت طوكيو في الصورة وهى تحمل أسلحة نارية ثقيلة، ما يوضح وجود اشتباكات عنيفة بين رجال البروفيسور وقوات الشرطة الإسبانية في الموسم الجديد، بعد أن انتهى الموسم الأخير بتضييق الخناق على العصابة بشكل كبير ووقوع البروفيسور فريسة في يد المحققة المسئولة عن التحقيقات.



أورسولا كوربيرو

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن الموسم الخامس من مسلسل La Casa De Papel، يشهد انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española وVivir sin permiso ، على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات.