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شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو مدججة بالسلاح فى صورة من كواليس الموسم الجديد لمسلسل La Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الموسم الجديد من مسلسل La Casa De Papel سيشهد اشتباكات شرسة بين قوات الشرطة الإسبانية، وطاقم البروفيسور، وهو ما ظهر فى صورة للنجمة العالمية أورسولا كوربيرو، صاحبة شخصية "طوكيو" في المسلسل، التي نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام.
وظهرت طوكيو في الصورة وهى تحمل أسلحة نارية ثقيلة، ما يوضح وجود اشتباكات عنيفة بين رجال البروفيسور وقوات الشرطة الإسبانية في الموسم الجديد، بعد أن انتهى الموسم الأخير بتضييق الخناق على العصابة بشكل كبير ووقوع البروفيسور فريسة في يد المحققة المسئولة عن التحقيقات.
أورسولا كوربيرو
وعلى جانب آخر، يشار إلى أن الموسم الخامس من مسلسل La Casa De Papel، يشهد انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española وVivir sin permiso ، على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات.
وفى تصريحات سابقة لـ أليكس بينا، مبتكر ومنتج المسلسل، قال: "لقد قضينا عاماً كاملاً نفكر في كيفية إنهاء عملية السطو ووضع البروفيسور للمحاكمة وكيفية وضع الأحداث غير القابلة للتغيير لبعض الشخصيات في المسلسل، وتوصلنا لأهمية وجود جزء خامس لمسلسل (البروفيسور)، حيث تصل الحرب إلى قمة التشويق والإثارة من خلال الموسم الخامس".