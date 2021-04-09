رغم عدم إعلانها ورفض شقيقها التعليق.. جو رعد يهنئ أصالة بزواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

على الرغم من عدم تأكيد أو نفي الفنانة السورية أصالة الأنباء التي تم تداولها في الساعات القليلة الماضية عن زواجها من نائب برلماني، إلا أن المغني اللبناني جو رعد حرص على تهنئتها عبر حسابه بموقع "تويتر".

وقال "جو"، في مقطع فيديو عبر "تويتر": "لا أعرف إذا كانت أصالة هتعمل حفل زفاف أم لا، ولكن كل زواج وله ظروفه زى ما أصولة قالت".

وكشف "جو"، عن مفاجأة أخرى، مؤكدًا أن بيت أصالة يتزين اليوم من أجل حفل خطبة ابنتها شام، وقدم لهما التهاني قائلًا: "أصالة ألف مبروك الزواج إلك .. ولشام الخطبة".

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بزواج الفنانة السورية أصالة نصري من نائب برلماني منذ عدة أسابيع، ولم تعلق أصالة حتى الآن، فيما تواصل الخليج 365 مع مدير أعمالها وشقيقها أنس نصري، الذي رفض التعليق على الأمر.

وكان آخر ظهور للفنانة السورية بصحبة عدد من نجوم الفن في حفل افتتاح كافيه نجل الفنان هاني شاكر، أبرزهم سميرة سعيد، الإعلامية بوسي شلبي، هاني شاكر، إلهام شاهين، هاني رمزي.