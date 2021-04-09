رقصت بفرح زوجها وتمنت أن تصل زيجاتها لـ20.. لماذا تصدرت نجوى فؤاد "التريند"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدرت الفنانة والراقصة نجوى فؤاد قائمة محرك البحث الشهير "جوجل"، بعد تصريحاتها في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المعروض على CBC.

وقالت "نجوى"، خلال اللقاء، إنها لم تتزوج 10 مرات كما قيل، ولكنها تزوجت 6 مرات فقط بينها زيجة عرفية، مضيفة: "فين الوقت ياريت كان في وقت كانوا يبقوا 20".

واختارت نجوى فؤاد الموسيقار أحمد فؤاد حسن، ردًا على سؤال لو عاد بها الزمن كانت ستكمل مع من من أزواجها، قائلة: "هو من رباني وساعدني وعلمني كل حاجة وكان كل عائلتي".



وعن أقرب زوج لقلبها قالت إنه كان آخر واحد تزوجته، "والغلط مكنش منه بس، أنا كمان كان علي جزء من الغلط، لأني كنت نجمة وقتها"، لافتة: "اضطريت ارقص في فرحه على صاحبتي، لأني اتحطيت تحت أمر واقع، لكن في الفرح قدمت أحلى رقصة في حياتي كلها".