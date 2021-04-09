باسم سمرة: أرغب في التنازل عن ممتلكاتي للجيش وعايز أتطوع كمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

جاء اسم الفنان باسم سمرة ضمن قائمة الموضوعات الأكثر بحثا، على محرك البحث الشهير جوجل، بعد تصريحاته في مداخلة تليفونية على قناة الشمس، أكد خلالها رغبته في التنازل للجيش المصري عن كافة ممتلكاته.

وتابع "أرغب في التنازل عن ممتلكاتي للجيش وأرغب في التواصل مع المسؤولين، مش هخسر أبدا دي بلدي ووطني، فلوسي جت من مصر وهتروح لمصر، وليها دمي وروحي وعايز أتطوع كمان مش هزار انا ورا القيادة السياسية ورا بلدي، وكل الرجالة لازم تقف طبعا تحت أمر البلد فلوس ودم".

واضاف باسم "مبفهمش في التريند احنا تحت أمر البلد في أي حاجة وفي أي وقت، فيه خطر لما نتكلم عن المية فيه خطر، وكل واحد يلزم حده، آسف اني بنفعل، انا مش بقول أتبرع بجزء من فلوسي لأ كل فلوسي، مستعد امضي دلوقتي حالا للجيش المصري، انا مش سياسي انا تحت أمر البلد في اللي يقولوا عليه احنا معاهم".

جدير بالذكر أن باسم سمرة ينتظر عرض مسلسل "بنت السلطان" مع الفنانة روجينا في شهر رمضان بعد أيام قليلة.