بالفيديو: سر خلاف نيللي مع محمود ياسين بسبب فيلم “العذاب امرأة”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت الفنانة المصرية، نيللي، عن سر خلافها مع الفنان الراحل، محمود ياسين، بسبب فيلم “العذاب إمرأة”.

وقالت نيللي خلال ظهورها عبر فضائية “دي إم سي” المصرية، إن فيلم “العذاب امرأة” من أكثر الأفلام القريبة من قلبي وأعتز به، وهو المفضل لي على الإطلاق.

وتابعت: “قمت بأداء دور لا يليق بي، وأنا التي اخترته وقبلته بتحدي، لدرجة أن محمود ياسين استعجب من اختياري للدور لأن الشخصية كانت شريرة، وهو كان يريدني أن أعمل شخصية أخرى، ولكن يقال أني قمت بعمل الدور بشكل جيد، وطوال الفيلم لم أكن أتكلم مع محمود ياسين، لأنه كان واخد موقف أني بعمل الدور ده وفي الآخر اتصالحنا”.

وأشارت نيللي إلى أنها نادمة على المشاركة في عدد من الأفلام، بسبب رداءة العمل أو عدم أدائها الدور بالشكل المناسب، وذلك بحسب “سبوتنيك”.