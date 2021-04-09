عامل في “ماكدونالدز” ينشر مقطع فيديو يثير الاشمئزاز!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

نشر شاب يعمل في سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” الشهيرة للوجبات السريعة، مقطع فيديو يثير الاشمئزاز لأنه يوثق تعمده إفساد طلبات الزبائن.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم نشره على موقع “تيك توك” شاب يرسل قطعة “برغر” مأكول قسم منها إلى قسم الطلبات، مصحوبا بتعليق “نحن جائعون قليلاً”.

@mikky.d0 #mcdonalds #love#mcdouble ♬ Spongebob – Dante9k

وقال المتحدث باسم “ماكدونالدز” في المملكة المتحدة، إن مقاطع الفيديو تشير إلى مطاعم في الولايات المتحدة. وأكد المكتب الأمريكي للشركة أنهم يحققون بنشاط في هذا الحادث.