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“نايكي” توافق على تسوية قضائية مع شركة “أحذية الشيطان”

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 12:09 مساءً - منذ ساعتين

شعار شركة "نايكي"

أعلنت شركة نايكي، أنها أجرت تسوية للدعوى القضائية التي رفعتها ضد الشركة المصنعة لأحذية “الشيطان”، بالتعاون مع مغني الراب “ليل ناس إكس”.

وبحسب “رويترز، فإن هذه التسوية تنهي دعوى انتهاك العلامة التجارية التي رفعتها شركة نايكي الأسبوع الماضي، ضد مجموعة “إم إس سي إتش إف”، بعد تصنيعها أحذية رياضية تحمل علامة “نايكي” التجارية.

وكانت شركة نايكي قد رفعت دعوى قضائية المجموعة بسبب إصدارها الحذاء المثير للجدل والذي يزعم أنه يحتوي على قطرة من دم بشري حقيقي في نعله.

​وقالت نايكي إن “إم إس سي إتش إف” انتهكت علامتها التجارية، وطلبت من محكمة فيدرالية في نيويورك منع المجموعة من بيع الأحذية المعدلة ومنعها من استخدام شعارها الشهير.

وفي مطلع الشهر الجاري، أمر قاض اتحادي، المجموعة بأن توقف مؤقتا مبيعات “أحذية الشيطان”.

وأحذية الشيطان هي نسخ مخصصة من أحذية نايكي إير ماكس 97 ، ومطبوع عليها “لوقا 10:18″، وهي آية من الإنجيل تشير إلى طرد الشيطان من الجنة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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