باسم سمرة يفتح النار على الوسط الفني: “التمثيل أصبح بالواسطة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فتح الفنان باسم سمرة النار على الوسط الفني من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب منشوراً هاجم فيه كل الوسط الفني بلا استثناء، متهكماً على الفنانين الذين يظهرون في صالات الجيم من خلال مواقع التواصل، حيث قال: “التمثيل أصبح واسطة.. وكل واحد يعمل شوية ضغط وجسمه حلو يبقى ممثل”.

وتلقى باسم الكثير من التعليقات التي اتفقت معه على أن أي شخص يصبح ترند على السوشيال ميديا يأتوا به ليقدم مسلسلاً أو فيلماً، وهاجم آخرون بعض مطربي المهرجانات الذين أعلن مؤخراً خوضهم تجارب تمثيل.

يذكر أن باسم سمرة يشارك في سباق الدراما الرمضاني، بمسلسل “بنت السلطان” وهو أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا ويشاركهما البطولة كل من أحمد مجدي وسوسن بدر وبيومي فؤاد وندى موسى ومحمد مهران ومحمود حجازي ونهى صالح وحسن أبوالروس، وأوتاكا، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي تشويقي، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج ممدوح شاهين.