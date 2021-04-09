زوجة خالد النبوي تعلن إصابته بوعكة صحية وتطلب الدعاء له

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، عن تعرّض زوجها لوعكة صحية شديدة، من دون أن تحدّد نوع مرضه، وطلبت من جمهوره الدعاء له بالشفاء، وذلك من خلال منشور مقتضب عبر حسابها في “فيسبوك”، قالت فيه: “خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعوله”، ولم تشارك متابعيها على “فيسبوك” مزيداً من المعلومات.

ويأتي ذلك في ظل تداول شائعة على السوشيال ميديا، تفيد بإصابة خالد النبوي بفيروس كورونا المستجد، وسوء حالته الصحية إثر معاناته من أعراض شديدة تتعلق بهذا المرض.

يُشار الى أن خالد النبوي شارك على مدار الأيام الماضية، متابعيه على حساباته في موقع “فيسبوك”، الفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات، بدون الإشارة الى مرضه.

ويُذكر أن آخر أعماله كان مسلسل “لما كنا صغيرين” الذي عُرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة: محمود حميدة وريهام حجاج ومحمود حجازي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم.