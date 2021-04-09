بعد الانتقادات.. أصالة تبرّر للمتابعين سبب اعتذارها من أنغام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: رغم إشادة الكثيرين باعتذار الفنانة السورية أصالة من نظيرتها المصرية أنغام في وقت سابق، تعرّض لها بعض المتابعين بالانتقاد، وهو ما ظهر من خلال نقاش دار بينها وبينهم على “إنستغرام”.

وكتبت إحدى المتابِعات: “أصالة بتعمل خناقة وبترجع تتصالح ما عندها مشكلة بالاعتذار”. وردّت أصالة: “الناس كلها بتتخانق بس ما حدا بيعرف ونحنا متل الناس بنتخانق بس كل الدنيي بتعرف ونحنا متل الناس فينا اللي بيحس بغلطه وبيسكت وفينا ما بيحس وفينا اللي لما الصورة بتصير بمكانها الصح بعد ما تكتمل لازم إذا غلطنا بحكمنا عليها من بكير نعتذر”.

وأجابتها متابعة أخرى: “يعني أعذريني يا صولا، موقفك في البداية مكنش وقوف مع الحق أو وقوف مع المبدأ، كان مجرد مراضاة لشخص في حياتك. ولما انتهت العلاقة مع الشخص انتهى المبدأ وانتهى الحق”. وهو ما دفع أصالة إلى الردّ: “المبدأ اللي كان ما زال هو المبدأ إنما أنا ولأني كنت بشوف زاوية واحدة ظلمت اللي أصلاً هو مظلوم”.