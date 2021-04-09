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شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون يستعرض عضلاته × صورة من تمريناته الشاقة استعدادا لفيلم Black Adam والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، على استعراض عضلات رجله فى أحدث ظهور له داخل صالة الجيم لرفع مستوى فورمته من أجل تصوير فيلمه المقبل Black Adam، الذى يجسد فيه شخصية بطل خارق.
وشارك "ذا روك"، متابعيه وجمهوره بالصورة الجديدة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، والتي ظهر فيها وهو يمسك في يده سلسلة فولاذية ضخمة وتظهر عليه علامات الإجهاد والعرق نتيجة التمرين الشاق.
وكان جونسون، أعلن عن إطلاق فيلم Black Adam في 29 يوليو 2022، حيث كشف عن الموعد في إعلان قصير، يظهر من خلاله وهو يقول، "التسلسل الهرمي للسلطة في عالم DC على وشك التغيير"، كما نشر أيضا التاريخ على Instagram، إلى جانب مقطع فيديو للتعليق الصوتي له في تايمز سكوير.
ويروي فيلم "Black Adam" قصة البطل الذي يحمل نفس الاسم ، والذي يلعبه دواين جونسون، وظهرت شخصية بلاك آدم لأول مرة في دي سي كوميكس في الأربعينيات من القرن الماضي كشرير فاسد، وأصبح ببطء بطل بحلول عام 2000.
دوين جونسون
ويشارك داوين جونسون في فيلم " Black Adam" الذي يجسد فيه دور بطل خارق ضمن سلسلة أفلام مارفل للإبطال الخارقين، وقد حرص مؤخرا على استقبال النجمة العالمية سارة شاهي التي انضمت لطاقم الفيلم، حيث نشر جونسون، صورة للنجمة العالمية صاحبة الـ 40 عاماً، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليرحب بها بعد انضمامها لطاقم عمل الفيلم المقرر إخراجه جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزني القادم Jungle Cruise.
ويقدم داوين جونسون شخصية "بلاك آدم"، من وهى من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية HAWKMAN،و هو قائد JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات والأسطورية المحبوبة.