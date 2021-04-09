شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون يستعرض عضلاته × صورة من تمريناته الشاقة استعدادا لفيلم Black Adam والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، على استعراض عضلات رجله فى أحدث ظهور له داخل صالة الجيم لرفع مستوى فورمته من أجل تصوير فيلمه المقبل Black Adam، الذى يجسد فيه شخصية بطل خارق.

وشارك "ذا روك"، متابعيه وجمهوره بالصورة الجديدة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، والتي ظهر فيها وهو يمسك في يده سلسلة فولاذية ضخمة وتظهر عليه علامات الإجهاد والعرق نتيجة التمرين الشاق.

وكان جونسون، أعلن عن إطلاق فيلم Black Adam في 29 يوليو 2022، حيث كشف عن الموعد في إعلان قصير، يظهر من خلاله وهو يقول، "التسلسل الهرمي للسلطة في عالم DC على وشك التغيير"، كما نشر أيضا التاريخ على Instagram، إلى جانب مقطع فيديو للتعليق الصوتي له في تايمز سكوير.