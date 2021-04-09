شكرا لقرائتكم خبر عن جو رعد يؤكد زواج أصالة ويكشف عن خطوبة ابنتها شام الذهبى اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصفف الشعر والمغني اللبناني جو رعد، عن حقيقة زواج صديقته النجمة السورية أصالة، مؤكدًا إتمام زواجها، قائلا: "الزواج تم ولا أعرف إذا كانت أصالة هتعمل حفل زفاف أم لا، ولكن كل زواج وله ظروفه زى ما أصولة قالت"، كما أكد جو أن بيت الفنانة أصالة سيشهد مناسبة أخرى اليوم وهى خطوبة ابنتها شام الذهبى.

ونشر جو رعد فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، يؤكد به عن سعادته الكبيرة لأصالة ولأبنتها، قائلا :" أصالة ألف مبروك الزواج .. ولشام الخطبة".

وشغلت النجمة أصالة الوسط الفنى والإعلامى خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب الأنباء التى تم تداولها حول استعداد أصالة للزواج من جديد وهى الأنباء التى رفضت أصالة التعليق عليها سواء بالنفى أو الإيجاب، إلا أن المقربين من الفنانة أصالة قالوا إن هناك احتمالات لأن ترد أصالة رسمياً على المعلومات المتداولة عبر السوشيال ميديا حول زواجها الجمعة لتحسم الأمر.

تأتى تلك الأنباء فى الوقت الذى قدمت فيه أصالة اعتذارا عبر حسابها على السوشيال ميديا للنجمة أنغام على الهجوم الذى شنته عليها من قبل بسبب زواج أنغام من رجل متزوج، حيث كتبت النجمة أصالة "بدون مُقدّمات بدّى قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عنّ ما صدر منّى وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادى عمر وعبد الرّحمن على اللى صار".

وتابعت "لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر.. وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض"، مضيفة "كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة".

وتقبلت أنغام اعتذار صديقتها أصالة قائلة على حسابها بموقع انستجرام: "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللى حصل مقدرش غير إنى أقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".