شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعمال درامية مأخوذة من ملفات المخابرات المصرية قبل هجمة مرتدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تخطف الأعمال الفنية الوطنية الأنظار وينتظرها الجميع بشغف وحماس، سواء كانت تحكى عن دور الجيش والشرطة أو عن قصص الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم فداء وطنهم، أو الأعمال المأخوذة من ملفات المخابرات المصرية، ومن هذا المنطلق يستعد النجم أحمد عز لعرض مسلسله الجديد "هجمة مرتدة" خلال السباق الرمضانى المقبل 2021، وهو عن ملحمة وطنية واقعية عن ملفات المخابرات المصرية، ويجسد خلال المسلسل شخصية سيف العربي، والذى يعمل مع جهاز المخابرات العامة المصرية، وينجح في فضح عدد من المؤامرات الخارجية التي تُحاك ضد الوطن، بعد أن يتم تدريبه على يد المخابرات المصرية.

وليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الدراما المصرية أعمال وطنية، فقد قدمت الكثير من الأعمال عن قصص حقيقة مأخوذة من سجلات المخابرات العامة، وكان أبرز هذه الأعمال:

هو مسلسل درامي يتكون من ثلاثة أجزاء، ويدور حول ملحمة وطنية في ملفات المخابرات المصرية عن سيرة البطل المصري رفعت علي سليمان الجمال الذي تم زراعته داخل المجتمع الإسرائيلي للتجسس لصالح المخابرات المصرية، وكان له دور فعال في الإعداد لحرب أكتوبر، وهو أحد علامات الدراما المصرية، المسلسل بطولة محمود عبد العزيز ويسرا و يوسف شعبان ومحمد وفيق، تأليف صالح مرسى، إخراج يحيى العلمى.

هو أحد المسلسلات المأخوذة عن قصة حقيقة من ملفات الجاسوسية المصرية عن عملية ضد الموساد الإسرئيلى، وتحكى عن شاب يدعى "أحمد الهوان" والذى تحول أسمه خلال أحداث المسلسل إلى "جمعة الشوان"، ويحكى العمل قصة شاب فقير يسعى الموساد الإسرئيلى إلى تجنيده وذلك بعروض مغرية تنتشله من الفقر، ولكنه يسارع إلى إبلاغ أجهزة الأمن المصرية، فيطلبون منه أن يكون عميل مزدوج ويصل لمخابرات العدو معلومات بعضها صحيح وبعضها زائف وتتوالى الأحداث، المسلسل بطولة عادل إمام وصلاح قابيل ومصطفى فهمى ومعالى زايد، تأليف صالح مرسى ،إخراج يحيى العلمى.

الحفار

يحكى المسلسل عن محاولات إسرائيل في فترة احتلالها لسيناء إحضار حفار للتنقيب عن البترول في سيناء فكانت مهمة المخابرات العامة المصرية بالتعاون مع القوات البحرية المصرية هي تدمير ذلك الحفار والعمل على منع وصوله لسيناء، بطولة حسين فهمى و يوسف شعبان ومصطفى فهمى، تأليف صالح مرسى، إخراج وفيق وجدى.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق حول شاب مصري يدعى عمرو طلبة يتغلغل في المجتمع والموساد الإسرئيلى، ويكتشف بالصدفة شبه كبير يجمع عمرو وموسى، الشاب اليهودي الذي مات في مدينة طنطا المصرية، فيتم استغلال الشبه لتجنيد عمرو كجاسوس في إسرائيل، المسلسل بطولة مصطفى شعبان ونور اللبنانية ونيللى كريم وعبد الرحمن أبو زهرة، تأليف نبيل فاروق، إخراج شيرين عادل.

الزيبق

قصة المسلسل مستوحى من قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، وتدور حول شاب يعمل فنى كاميرات في إحدى الشركات، ويجند عن طريق المخابرات المصرية عن طريق الضابط خالد صبري من أجل أن يندس في أوروبا للكشف عن خلايا الموساد الموجودة هناك والموجودة في مصر ومعرفة المهام المطلوبة منهم، ثم يتعرف على جاسوس للموساد الإسرائيلي والذى بدوره يقوم بأخبار الوساد عن طبيعة عمل الشاب فيقرروا تجنيده وتتوالى الأحداث، المسلسل بطولة كريم عبد العزيز وشريف منير وريهام عبد الغفور، تأليف وإخراج وائل عبد الله.