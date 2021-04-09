زوجة خالد النبوي تُثير قلق الجمهور: "تعبان أوي أدعوله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أثارت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، جدلًا واسعًا بعدما طالبت جمهوره بالدعاء له، مشيرة أنه يعاني من وعكة صحية دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وكتبت "منى"، عبر "فيسبوك": "خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعو له".

وتفاعل العديد من محبي النبوي مع منشور زوجته، وتساءل الكثيرون عن سبب وعكته الصحية وتفاصيلها ولكنها لم تُجب.

من ناحية أخرى، خالد النبوي خطف الأنظار على مدار الأيام الماضية، ببطولته للفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات، والمعروف باسم "حضارة مصر".