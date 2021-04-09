بالصور| "MBC مصر" تعرض "غفير في بيتي" للفنان أشرف عبدالباقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرض قناة Mbc مصر، في الثامنة مساء اليوم الجمعة مسرحية جديدة من مسرحيات "مسرح مصر"، وتحمل عنوان "غفير في بيتي"

مسرحية "غفير في بيتي"، تدور أحداثها في إطار كوميدي حول شاب يتقدم لخطبة فتاة وهو لا يمتلك أي شيء، وفي الوقت ذاته يحاول بعض اللصوص الإختباء في شقة خطيبته مما يسبب الكثير من المشاكل في إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.