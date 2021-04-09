"سينما الصحراء" محور الدورة الـ7 لمهرجان أفلام السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مهرجان أفلام السعودية إقامة دورته القادمة في الفترة من 1 إلى 7 يوليو/تموز على أن تكون "سينما الصحراء" محور دورة هذا العام.

وقال مدير المهرجان، أحمد الملا في مؤتمر صحفي، الخميس: "الصحراء مكون أصيل وأساسي في الجغرافيا السعودية ومعطى جمالي يمتلك مقومات فلسفية تثري الخيال الإبداعي".



وأضاف أن المهرجان سيقدم بهذه المناسبة برنامجاً خاصاً لعرض أفلام عالمية وعربية وخليجية مختارة تتناول الصحراء بأشكال فنية مختلفة في حضور صناعها.

وأشار إلى أن ثمة تغييرات ستطرأ على الدورة الـ7 من أبرزها تمديد فترة المهرجان من 5 أيام إلى 7، إضافة إلى إعادة هيكلة الجوائز واستحداث برنامج "معمل تطوير السيناريو".

ويكرم المهرجان في دورته القادمة السيناريست والمخرج السعودي مأمون حسن والمخرج البحريني بسام الذوادي.

تأسس مهرجان أفلام السعودية عام 2008 وتنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

وقال أشرف فقيه مدير البرامج بمركز "إثراء" في المؤتمر الصحفي: "شهدنا معاً العام الماضي عاماً استثنائياً الدورة السادسة كانت دورة افتراضية بامتياز بسبب ظروف الجائحة مما مثل لنا تحديات في بعض الجوانب لكننا استفدنا من الدروس".

وأضاف: "نتطلع في الدورة القادمة، وفق ما هو مخطط وإذا سمحت الظروف حينها، أن نجمع بين التجربتين، الفعاليات الحضورية والفعاليات الافتراضية عبر المنصات الإلكترونية".

وأشار إلى أن أفلام الدورة الماضية عرضت عبر موقع يوتيوب، بينما يجري العمل حالياً على إعداد منصة مستقلة تليق بالحدث وتستوعب أنشطته.

وكان المهرجان قد أعلن عن فتح باب استقبال الأفلام والسيناريوهات للمشاركة في دورته الجديدة ابتداء من 4 مارس/ آذار وحتى الأول من مايو/أيار.