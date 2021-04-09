شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة مسلسلات قناة DMC في شهر رمضان 2021.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض dmc على شاشتها في شهر رمضان المقبل، عدد من المسلسلات المتنوعة، حيث أعلنت القناة عن عرض 5 مسلسلات، بينهم 3 حصرياً وهم "موسى" و"هجمة مرتدة" و"لعبة نيوتن"، واثنين بالتزامن وهما "نجيب زاهى زركش"، و"كل ما نفترق".

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.



موسى

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.



هجمة مرتدة

مسلسل "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن، ومن إنتاج ميديا هب، وتعود به منى زكى إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 4 سنوات حيث قدمت آخر أعمالها "أفراح القبة" عام 2016.



لعبة نيوتن

مسلسل "نجيب زاهى زركش" تأليف عبد الرحيم كمال إخراج شادى الفخرانى وبطولة يحيى الفخراني، أنوشكا، نهى عابدين، شيرين، هالة فاخر، إسلام إبراهيم، كريم عفيفي، رامز أمير، رنا رئيس، محمد يسرى، محمد محمود، حنان سليمان، فتوح أحمد، محمد الصاوي، تميم عبده.



نجيب زاهى زركش

مسلسل "وكل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.