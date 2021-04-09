خالد النبوي يمر بأزمة صحية وزوجته "تستغيث"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمر الفنان المصري خالد النبوي، بأزمة صحية طارئة، على ما كشفت زوجته، دون أو توضح التفاصيل.

واستغاثت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، بمتابعيها عبر "فيسبوك" وأصدقائها بالدعاء له، دون إبداء أي تفاصيل عن حالته الصحية، وكتبت تصريحا مقتضبا قالت فيه: "خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعوله".

وعانى الفنان خالد النبوي من مشاكل صحية في القلب، في وقت سابق، تطلبت خضوعه للعلاج داخل أحد المستشفيات في مصر.

كان خالد النبوي، قد خطف الأنظار على مدار الأيام الماضية، ببطولته للفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات، والمعروف باسم "مصر الحضارة".



