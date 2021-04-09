شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات من حياة زوزو ماضى..أم شقيقتها و"خطافة الرجالة" فى ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرفها الجمهور فى أدوار الشر وحصرها المخرجين فى أدوار المرأة الأرستقراطية أو السيدة التى تسعى لخراب البيوت وخطف الرجال، وعاشت حياة بها الكثير من الأحداث الصعبة رغم أنها تنتمى لعائلة أرستقراطية وكانت طفلة ميسورة الحال تتمتع بكل أسباب الراحة ورغد العيش.

إنها الفنانة الكبيرة زوزو ماضى التى تحل ذكرى وفاتها الـ 39 اليوم حيث رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 9 إبريل عام 1982.

زوزو ماضي ابنة مدينة بنى سويف والتى ولدت لأسرة ثرية ميسورة الحال فى 14 ديسمبر عام 1914 سويف، واسمها الحقيقى فتنة داود سليمان أبوماضى وكان والدها تاجر أقطان، ودرست في مدارس الفرنسيسكان، وأحضر لها أباها الذى توفى له 5 أبناء قبلها مربية سويسرية علمتها اللغات.

تزوجت زوزو ماضى في سن الخامسة عشرة من ابن عمها ، وبدأت العمل في الفن بعد قراءتها إعلان يطلب فيه المخرج محمد كريم وجوه جديدة لأحد مشاريعه السينمائية وهو فيلم (يحيا الحب)، فقامت بإرسال صورتها ، وسافرت للقاهرة وبدأت مشوارها الفنى رغم معارضة أسرتها، وقدمت أول دور سينمائي عام 1938، والتحقت بعدد من الفرق المسرحية، كما شاركت في بطولة العديد من الأفلام، من أشهرها (دليلة، يوم من عمري، ميرامار، البحث عن فضيحة، موعد في العشاء).

وحصر المخرجون الفنانة الكبيرة زوزو ماضى فى دور المرأة اللعوب خطافة الرجالة وخرابة البيوت.

وفى حوار نادر للفنانة الكبيرة زوزو ماضى عام 1955 تحدثت عن موقف محرج حدث لها بسبب حصرها فى هذه الأدوار.

وقالت زوزو ماضى أنها دُعيت إلى إحدى الحفلات فى منزل أسرة عريقة فقبلت الدعوة، وأثناء الحفلة لاحظت أن زوجة شابة تعلقت بذراع زوجها بشكل لافت للانتباه، وكانت تنظر إليها نظرات غريبة يظهر منها التحدى والغضب.

وأوضحت زوزو ماضى أنها لم تهتم بنظرات السيدة، ولكنها بحثت عن ولاعتها حتى تشعل سيجارة، فلم تجدها، فطلبت من زوج السيدة أن يشعل لها السيجارة.

وتابعت الفنانة الكبيرة قائلة: "كانت المفاجأة حين صرخت السيدة فى وجهى تعنفنى وتطلب من زوجها ألا يشعل لى السيجارة".

وأشارت زوزو ماضى إلى أن الحفلة سادها صمت غريب بعد موقف السيدة، وشعرت هى بالإحراج الشديد، وسألت السيدة عن سبب موقفها هذا، فأجابتها بقسوة قائلة: "انتى فاهمة كويس".

وهنا فوجئت الفنانة الكبيرة بضحكة عالية من إحدى زميلاتها التى أوضحت لها الأمر، مؤكدة أنها تعرف أن هذه الزوجة شديدة الغيرة على زوجها، ولذلك أرادت أن تمزح من خلال مقلب تكون ضحيته زوزو ماضى، فقالت للزوجة الغيورة أن الأدوار التى تمثلها ماضى فى الأفلام هو نفس ما تقوم به فى الحقيقة، من خراب البيوت وخطف الأزواج، فخافت الزوجة على زوجها، واقتنعت بهذا الكلام، ولذلك رفضت أن يتعامل زوجها نهائيا مع زوزو ماضى، وأن يشعل لها السيجارة.

وأضافت زوزو ماضى أنه بعد توضيح زميلتها فهمت الزوجة أن ما حدث مجرد مزاح، ونشأت بينها وبين الفنانة الكبيرة صداقة.

وعرفت زوزو ماضى بأن لها ابنة تدعى ايفون ماضى حصلت على لقب ملكة جمال عملت فى الفن فى بدايتها ولكنها تركته لتصبح من أشهر مصممى الأزياء، وعلى الرغم من أن الجميع يعرف أن إيفون هى ابنة الفنانة الكبيرة إلا أنه فى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1953 مع بداية شهر إبريل كتبت زوزو ماضى مقالاً تحت عنوان " إيفون ليست ابنتى" تعترف فيها بان إيفون هى شقيقتها وليست ابنتها وأنها تولت رعايتها بعد وفاة والدتها وكانت الطفلة تناديها "ماما" ونشأت وهى تعتقد أنها أمها ، وهكذا عرفها الناس خلال الدراسة وفى الوسط الفنى بأنها والدة إيفون حتى كبرت واعترفت لها زوزو ماضى بالسر وأنها شقيقتها وليست ابنتها، ورغم ذلك ظل معروفاً للجميع أن إيفون هى ابنة زوزو ماضى ولا أحد يعرف إن كانت الفنانة الكبيرة كشفت الحقيقة فى هذا المقال النادر ، أم أنه كان مجرد كذبة فى بداية شهر إبريل؟.