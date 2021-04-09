شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يتعرض لوعكة صحية.. وزوجته: "تعبان أوي.. ادعوا له" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، عن تعرض النجم الكبير لوعكة صحية، دون إبداء تفاصيل عن مرضه، حيث كتبت على حسابها الشخصى بـ"فيس بوك": "خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعو له".

وتمنى عدد من الفنانين والمشاهير الشفاء العاجل للنجم الكبير، حيث كتب الفنان عمرو محمود ياسين على حسابه بـ"فيس بوك": "ألف سلامة على النجم الكبير خالد النبوى، ربنا يقومك بالسلامة يا غالى"، بينما غرد الإعلامى أحمد شوبير، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً: "خالص التمنيات بالشفاء العاجل للفنان الكبير وصديقى العزيز خالد النبوى".

يشار إلى أن النجم خالد النبوى، خطف الأنظار فى الفيلم القصير الذى قدمه خلال احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية، والذى يحمل عنوان "تعالوا مصر"، وهو العمل الذى تم تصويره فيما يقرب من 10 مواقع أثرية هامة بمصر منهم سقارة وهرم زوسر وقصر البارون والجامع الأزهر.