فيديو| علي ربيع يرقص على أنغام "يا دلعوا" لعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان علي ربيع جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"إنستجرام"، مقطع فيديو له رفقة الطفل كريم حسين، من كواليس مسلسل "أحسن أب"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وظهر "ربيع"، في الفيديو وهو يرقص مع الطفل على أنغام أغنية "يادلعوا"، للفنان عمرو دياب، وعلق على الفيديو قائلًا: "أنا وكيمو بنقولكم إن شاء الله هتتبسطوا قوي في رمضان".

مسلسل "أحسن أب" عمل كوميدي مكون من 15 حلقة، ويشارك فيه كل من هاجر أحمد وسامي مغاوري وأحمد فتحي وغيرهم، من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التوني.