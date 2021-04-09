هل يقرأ نبيل الحلفاوي السيناريو قبل قبوله؟.. الفنان يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رد الفنان نبيل الحلفاوي على سؤال وجهه له أحد متابعيه عبر "تويتر"، جاء فيه: "عادة قبل قبول أي دور تقرأ السيناريو كامل؟".

وجاء الرد من الحلفاوي قائلًا: "كامل دي كان يا ما كان، أنا قضيت فترة اعتذر عن الأعمال التي لا أتسلمها كاملة قبل القرار، إلى أن اكتشفت أنها قد صارت قاعدة، ولكني الآن لا أقرر قبل قراءة عشر حلقات على الأقل والمعالجة الكاملة".

ومن ناحية أخرى، ينتظر نبيل الحلفاوي عرض مسلسل "القاهرة كابول"، في الموسم الرمضاني المقبل، وهو بطولة النجوم طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، حسني شتا، كريم سرور وغيرهم، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

المسلسل يعتمد في أحداثه على 4 شخصيات رئيسية هم: الإعلامي (فتحي عبدالوهاب)، وضابط الأمن الوطني (خالد الصاوي)، والفنان (أحمد رزق)، والإرهابي (طارق لطفي)، بالإضافة للأدوار الأخرى للنجوم مثل نبيل الحلفاوي، وحنان مطاوع وغيرهم.

ويعرض "القاهرة كابول" في رمضان على قنوات: CBC - CBC دراما - الحياة - الحياة دراما - القناة الأولى التليفزيون المصري - منصة Watchit - منصة شاهد vip.