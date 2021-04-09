وليد توفيق لـ نجوى كرم: "عرفتك بأول مشوارك ومن يومها ما تغيرتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رد المطرب وليد توفيق على تهنئة الفنانة نجوى كرم له بعيد ميلاده، الموافق اليوم 8 أبريل، وذلك من خلال حسابه بموقع "تويتر".

وكتب "توفيق": "تعرفت عليكي من أول خطوات مشوارك الفني، ومن يومها ما تغيرتي بمحبتك ولهفتك اللي بزيدو وبيكبرو كل يوم، إنت بنت الأصل وصديقة العمر".

ويحتفل اليوم الخميس الفنان وليد توفيق بعيد ميلاده، وهو من أهم نجوم الغناء في الوطن العربي، وقدم العديد من الأغنيات، أبرزها: "بهية، لفيت المداين، ايه العظمة دي كلها، واه واه، تيجي نقسم القمر، محلاها السمرة، غجرية، وحدك حبيبي، أدوب في دباديبو، ياليل، أكبر جرح، لمن هذا الجمال، إنزل يا جميل في الساحة".