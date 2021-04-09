شكرا لقرائتكم خبر عن إدجار راميريز بطل فيلم المغامرة الجديد Borderlands والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الممثل إدجار راميريز دور أطلس، في الفيلم الجديد المستوحى من لعبة Borderlands، على أن تقوم شركة Lionsgate بنتاج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

في اللعبة، تعد شخصية أطلس الذى سيقوم بلعبها راميريز، هي أقوى شخصية في الكون، حيث أنه يمتلك شركة تصنيع عملاقة وأسلحة.

الفيلم الجديد سيكون من تأليف إيلي روث، وانضم راميريز إلى كل من كيت بلانشيت، وكيفن هارت، وجيمي لي كورتيس، وأريانا جرينبلات، وفلوريان مونتينو، وهالي بينيت، وجاك بلاك.

قال روث: "يا له من شرف لا يصدق أن يكون هناك ممثل من عيار إدجار وموهبته وجاذبيته في العمل الجديد، خاصة وأنه يقوم بدور البطولة أمام كيت بلانشيت، يجب أن تكون شخصية أطلس جذابة، حيث أنه شخص يتمتع بالكاريزما والسحر، لقد كنت من محبي إدجار منذ أولى مشاركاته الدرامية، ولا يزال يذهلني مع كل منعطف دراماتيكي جديد يشارك فيه، ونحن نريد أن نصنع شيئًا مميز، وممتع ومختلف تمامًا عن أي شيء قام به إدجار من قبل، وأنا متحمس جدًا للعمل معه".

في الفيلم ، تعود ليليث (بلانشيت)، الخارجة عن القانون ذات الماضي الغامض، إلى كوكبها الأصلي باندورا للعثور على الابنة المفقودة لأقوى شخص، أطلس (راميريز)، وبالتالي تشكل ليليث تحالفا مع فريق غير متوقع، سيتكون من رولاند (هارت)، وهو مرتزق سابق، تينى تينا (جرينبلات)، شخصية مدمرة؛ كريج (مونتينو)، حامي تينا، والذي يواجه تحديات كبيرة؛ تانيس (كيرتس)، عالم؛ و Claptrap (بلاك)، وهو إنسان آلي.

وبالتالي يجب على هؤلاء الأبطال غير المتوقعين محاربة الوحوش الغريبة وقطاع الطرق الخطرين للعثور على الفتاة المفقودة وحمايتها، والتي قد تمتلك مفتاح قوة لا يمكن تصورها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".