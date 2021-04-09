شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جديدة نوال الزغبى بتوقيع عمرو الخضرى باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الموزع عمرو الخضرى، عن تعاونه مع النجمة اللبنانية نوال الزغبى لأول مرة فى أغنية جديدة، تحمل طابع مقسوم راقص باللهجة المصرية، من كلمات محمود عليم، وألحان عمرو الشاذلى، وقال الخضرى، لـ"الخليج 365"، إنه من المقرر طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة على يوتيوب، متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها.

من ناحية أخرى طرحت نوال الزغبي مؤخرا كليب "عقلي وقف"، على يوتيوب، مؤخراً، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، جيتار مصطفى نصر وإخراج فادي حداد.

وكانت نوال الزغبى قد روجت للأغنية بطرحها البوستر الرسمي للأغنية على حسابها الشخصى بموقع "انستجرام" والذى أطلت فيه بفستان لامع، بعد أن طرح برومو الأغنية، وذلك قبل طرح الكليب الكامل للأغنية.

وتقول كلمات أغنية "عقلى وقف":

ماشوفتش حد في الدنيا.. خطفني بنظرة والتانية

وأنا اللي عشت طول عمري.. بحسب مشاعري بالثانية

وشوفتك قلبي ده اتبرجل.. وجالك جري مستعجل

وأنا الحب اللي جوايا.. كان مشروع ومتأجل

أنا عقلي وقف ..مش عارفة انا مالي بجد أنا أول مرة اتخطف