شكرا لقرائتكم خبر عن تقاصيل أغانى تامر حسنى فى "نسل الأغراب" بتوقيع هيثم نبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم تامر حسني من تسجيل أغنية تتر مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أمير كراره وأحمد السقا وتأليف وإخراج محمد سامي والمقرر عرضه حصرياً على قناة ON في شهر رمضان المقبل، والأغنية من كلمات سارة سعيد ولحن هيثم نبيل وتوزيع فهد، ويواصل تامر تسجيل الرباعيات التي يقدمها خلال أحداث العمل.

ويقدم هيثم نبيل أكثر من أغنية من كلماته وألحانه خلال الأحداث، فيما يغنى تامر حسنى أغنيتن من كلمات كريم سامى، وأغنية من كلمات سارة سعيد بجانب أغنية التتر، فيما يتولى الموزع محمد العشى توزيع الأغاني المقدمة خلال الأحداث (الرباعيات).

وأعلن المخرج محمد سامى، عن غناء النجم تامر حسني، أغنية تتر ورباعيات خلال أحداث مسلسل "نسل الأغراب "، للنجمين أمير كرارة وأحمد السقا، المقرر عرضه حصرياً على قناة ON فى شهر رمضان حيث كتب سامى على حسابه بموقع "فيس بوك":"تكتمل كتيبة "نسل الأغراب" بنجم الوطن العربي الأول، النجم الكبير تامر حسني وش السعد اللي إكتشفني في مسلسلي الأول "آدم" واللي قدمني للجمهور العظيم وأول واحد دعمني، تامر يغني تتر "نسل الأغراب" والرباعيات، ربنا يخليك ليا يا تيمو ودايما في ظهري يا صاحبي يا جدع يا كبير".

مسلسل "نسل الأغراب" تأليف محمد سامى إخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرار، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.

