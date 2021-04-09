صور| هند صبري تستعيد ذكريات فيلم "إبراهيم الأبيض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة التونسية هند صبري جمهورها ومتابعيها عبر "تويتر"، صورًا من كواليس فيلم "إبراهيم الأبيض"، الذي عرض لأول مرة في عام 2009.

وظهرت هند في الصور في كواليس العمل، كما ظهرت في صورة أخرى مع الراحل محمود عبدالعزيز، وعلقت قائلة: "حورية"، في إشارة لاسم الشخصية التي جسدتها خلال الفيلم.

فيلم "إبراهيم الأبيض"، شارك في بطولته العديد من النجوم بجوار الساحر محمود عبدالعزيز، أبرزهم أحمد السقا، هند صبري، عمرو واكد، باسم سمرة، والعمل من تأليف عباس أبوالحسن، وإخراج مروان حامد.