شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى ساخرا من صورة له بـ"شعر منكوش" فى مراهقته: وسامة ستجعلك تتوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من حين لآخر يكشف النجم محمد هنيدى عن صور له من فترات طفولته ومراهقته وشبابه، والأعجب أن ينشر هذه الصور ويسخر منها، وكان آخر هذه الصور التى نشرها عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وهى صورة التقطت بالأبيض والأسود، ظهر فيها "منكوش الشعر".



محمد هنيدى

وسخر هنيدى من هذه الصورة التى لم يكشف أى كواليس عن وقت أو مكان التقطاها، لكن صحبها بتعليق: "وسامة ستجعلك تتوقف لدقيقة على التايم لاين".





وكان النجم محمد هنيدى أعرب مؤخرا عن سعادته بحدث الرحلة الذهبية "موكب المومياوات الملكية" ونقل 22 من مومياوات ملوك وملكات مصر القدماء، فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير، وصولا إلى مقرها الجديد بالمتحف القومى للحضارة المصرية فى الفسطاط، السبت الماضى، مؤكدًا أن مصر تصنع التاريخ وتبهر العالم من جديد.

ونشر هنيدى صورة من كواليس نقل المومياوات، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "مصر محط أنظار العالم من جديد، مصر تصنع التاريخ وتبهر العالم من جديد".