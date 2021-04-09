شكرا لقرائتكم خبر عن هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر بعد الرسائل الغامضة بينهما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوما تلو الآخر تزداد التكهنات حول الفنانة شيماء سيف وزوجها محمد كارتر وحقيقة انفصالهما، وذلك بعدما زاد الثنائى تلك العلاقة غموضاً أكبر بعد البوستات الغامضة لهما عبر حساباتهما على السوشيال ميديا.. حيث كتبت شيماء سيف رسائل مثل "كل شيء نصيب" إلى تغزل كارتر فيها عبر حسابه على فيس بوك بجمل مثل "إنتى النفس اللى بتنفسه"، يبقى متابعوهما في حيرة حول علاقتهما حاليا.

تزوج الثنائى في عام 2018، حيث شهد الزواج منذ بدايته محطات رومانسية عديدة حرص الثنائى على إظهارها للعلن عبر حساباتهما على السوشيال ميديا أو بالبرامج التليفزيونية، قبل أن تشهد تلك العلاقة منحنى غامض هذا الأسبوع.



كارتر وشيماء سيف

محمد كارتر ومع بداية زواجه من شيماء سيف كان دوما ما يتغزل فيها بكتابة كلمات يصفها فيها بأنها أهم شيء في الكون بالنسبة له، وهو الأمر الذى بات معتاداً من قبل متابعيهما، قبل أن تفاجئ شيماء سيف متابعيها منذ أيام برسالة غامضة، عبر خاصية ستورى على حسابها بإنستجرام كتبت فيها: "كل شىء نصيب.. الحمد لله على كل حال".



كارتر وشيماء سيف من حفل الزفاف

ليتساءل متابعوها ومحبوها عبر حسابها على إنستجرام، هل انفصلت فعليا عن زوجها محمد كارتر بعد زواج دام أكثر من عامين، أم أنها مجرد مزحة، خاصة أن الثنائى لا يزالا يحتفظان بجميع صورهما معا على حساباتهم على إنستجرام وعدم حذف صور زفافهما.



شيماء سيف ورسالة اخرى أمس

شيماء سيف لم تكتف بذلك وإنما قامت بالأمس بكتابة رسالة مطولة أكثر غموضاً قالت فيها: "محدش ييجى على نفسه علشان حد، متجملوش في الناس على حساب نفسكوا، سيبوا كل حد يبان على حقيقته علشان لما يأذيكم، مش هتعرفوا تثبتوا عكس اللى جملتوه في عين الناس، وفى النهاية مفيش غير كلمة واحدة تتقال، ربنا بس اللى عنده كل الحقايق، وهو الحكم العدل دعواتكم، نقطة من أول السطر".



شيماء سيف على انستجرام وآخر رسالة لها

محمد كارتر بدوره نشر صورة جمعته بزوجته الفنانة شيماء سيف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وعلق متغزلاً فيها : "من بعد ما عرفتك عمري في حياتي ماتخيلت حياتي من غيرك، إنتي النفس اللى خارج وداخل مني، إنتي الضحكة اللي بضحكها، إنتي القلب اللي بعشقه، الناس كلها بتتعامل على إنك مراتي وهما ميعرفوش إنك بنتي أيوة والله بنتي وحبيبتي وكل حاجة ليا في الدنيا دي، بدعي ربنا فى سرى بأنه يخليكي ليا عمر وحب وقرب ميعرفش البعد أبدا".