شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل يكشف عن إصابة ابنه بمرض خطير ويطلب من جمهوره الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عمرو عبد الجليل عن الحالة الصحية لابنه عبد الجليل، وإصابته ومرضه بالتهاب فى العصب المخى التاسع، وهو العصب المسئول عن الكلام والمضغ والبلع، مشيرا إلى أنه سوف يجرى عملية جراحية، بعد التشخيص الدقيق للمرض، الذى أصابه منذ أكثر من 4 سنوات.



عمرو وابنه عبد الجليل وقال عبد الجليل "الأب"، إن عبد الجليل ابنه سيعمل عملية في العصب المخى التاسع، لأنه تعبان منذ 4 سنوات ونصف، مطالبا جمهوره بالدعاء له بالشفاء.





فيما قال عبد الجليل "الابن": "الحمد لله.. الحمد لله من فضل رب العالمين، ربنا قدر إنى أعرف المرض اللى عندى بالظبط بعد 4 سنين ونص بتألم كل ثانية فيهم، العصب المخى التاسع ده العصب بتاع الكلام والمضغ والبلع، هو ده العصب اللى التهب عندى وانا واقف بغنى من 4 سنين، عشان كدة مبقدرش اتكلم ولا أمضغ ولا أبلع خالص، أنا بإذن الله هعمل العملية، دى عملية تردد حرارى على العصب التاسع، كل اللى أنا طالبه منكم بس الدعاء".



عمرو عبد الجليل وابنه

يشار إلى أن الفنان عمرو عبد الجليل يشارك فى مسلسل "كل ما نفترق" مع ريهام حجاج، المقرر عرضه بعد أيام قليلة خلال موسم دراما رمضان 2021، ويشارك فى البطولة رانيا يوسف وأيتن عامر وأحمد فهمى وسيد رجب ومحمد الشرنوبى، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد.



عمرو عبد الجليل

وفى وقت سابق، طرح تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج، التى تخوض به السباق الرمضانى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، معلقا: "وكل ما نفترق على قنوات المتحدة رمضان 2021 إن شاء الله".



