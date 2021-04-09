شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي : دنيا سمير غانم أنسب فنانة فى الجيل الحالى تقدم فوازير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة الكبيرة نيللى، أثناء استضافتها مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج مساء دى إم سى الذى يذاع على قناة دى إم سى، أن أنسب فنانة تستطيع تقديم الفوازير فى الجيل الحالى هي دنيا سمير غانم، ليعلق رامى قائلا: "أنا نفسى طبعا وناس كتير نفسها".

وأضافت نيللي أنها تتذكر أيام تقديمها لفوازير رمضان كانت تصور لآخر أيام رمضان وقبلها تجرى بروفات حوالى 6 شهور. وأشارت إنها أنها في موسم رمضان تتابع جيدا الأعمال الدرامية وطول الشهور الأخرى تتابع البرامج الحوارية.

وفى مشهد كوميدى قرأت الفنانة نيللى الفنجان للإعلامى رامى رضوان في الحلقة مثلما فعلت سابقا للعندليب عبدالحليم حافظ في برنامج مع الفنان سمير صبرى، وعلقت نيللى: "مش بعرف أقرأ كنت بضحك".



نيللى ورامى رضوان



نيللى

يذكر أن الفنانة نيللي بدأت التمثيل والغناء والرقص منذ طفولتها، حينما اختارها المخرج عاطف سالم لأداء أول عمل لها وهى لا يتجاوز عمرها أربع سنوات لأداء دور فيروز وهي صغيرة في فيلم «الحرمان» مع الفنان عماد حمدي والفنانة زوزو ماضي لتشارك بعد ذلك فى عام 1955 فى فيلم عصافير الجنة للمخرج يوسف شوكت بالاشتراك مع شقيقاتها فيروز وميرفت مع الفنان الكبير محمود ذو الفقار، ثم فيلم «حتى نلتقي» مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة والراحل عماد حمدي إخراج بركات، ثم فيلم « توبة» 1958 وقدمت أيضاً شخصية ابنة الفنانة الكبيرة هند رستم في فيلم «رحمة من السماء» تأليف وإخراج عباس كامل.

ونالت نيللي جماهيرية تليفزيونية واسعة من خلال الفوازير التي قامت ببطولتها لسنوات طوال، منها: «صندوق الدنيا»، «عالم ورق»، «الخاطبة»، «عروستي».

وشاركت في 67 فيلمًا من أبرزها «توبة»، «هي والرجال» «إجازة صيف» «نورا»، «اللص الظريف»، «صباح الخير يا زوجتي العزيزة»، «دلع البنات» «المراهقة الصغيرة»، «الحب سنة 70»، «مذكرات الآنسة منال»، «ذكرى ليلة حب» ، كما شاركت في ثمان مسلسلات من بينها « الدوامة»، « امرأة وثلاث وجوه»، « برديس».