شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "نسل الأغراب" يبدأ فى مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المخرج محمد سامى فى مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من مسلسل "نسل الأغراب" بعد انتهائه من تصوير العمل بشكل نهائى، استعداداً للعرض فى شهر رمضان، لتسليم أول 5 حلقات من المسلسل للجهة المنتجة حسب الإتفاق، وتدور أحداث العمل فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، ويتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسي.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.

وفى سياق آخر، تصدر برومو مسلسل "نسل الأغراب" وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وكذلك محركات بحث جوجل بعد طرحه من قبل الشركة المنتجة والإعلان عن عرض العمل حصرياً على ON، إذ خطف البرومو أعين الجمهور، حيث جاء بإيقاع سريع وصورة مبهرة ومشاهد أكشن وحرائق وصراعات عديدة بين الأبطال.