شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 يتصدر التريند بعد دقائق من طرح البرومو الرسمى.. ومغردون: حاجة عظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر هاشتاج "الاختيار 2" قائمة تريند تويتر بمئات التغريدات، بعد دقائق من طرح البرومو الرسمى للمسلسل، الذى يعرض بعد أيام قليلة، ضمن موسم دراما رمضان 2021، من إنتاج شركة سينرجى، بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث قال إبراهيم محمد: "برومو نار والمسلسل شكله تقيل"، وقالت نونا الشامى: "متشوقين ليه جدا"، فيما قالت هند: "البرومو التانى لمسلسل الاختيار 2 حلو أوى.. حاجة عظمة".





وطرح الأستاذ تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الرسمى لمسلسل "الاختيار 2 - رجال الظل"، وتضمن عددًا من مشاهد التشويق والإثارة، خاصة أنه يعتبر من أقوى وأهم المسلسلات فى سباق رمضان المقبل، الذى ينتظره قطاع كبير من الجمهور، وعلق تامر مرسى على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وكتب: "ملحمة الاختيار 2 المنتظرة.. حكايات من ملفات حقيقية عشناها.. حق زمايلنا هيرجع من كل واحد فيهم.. العهد.. الوعد.. العقيدة".





مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبرى، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف.





ويتناول المسلسل بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، فيما تناول مسلسل "الاختيار" الجزء الأول الذى كتبه باهر دويدار وإخرجه بيتر ميمى، حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الشهيد.







